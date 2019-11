Questa mattina, presso la caserma "Pasquale Infelisi", sede del Comando Legione Carabinieri "Abruzzo", c'è stato il passaggio di consegne tra il Generale di Brigata Claudio Quarta e il Colonnello Michele Sirimarco.

Alla cerimonia, presieduta dal Comandante Interregionale “Ogaden” di Napoli, Generale di Corpo d’Armata Franco Mottola, hanno partecipato i Comandanti Provinciali di Chieti, Teramo, L’Aquila e Pescara, gli Ufficiali ed il personale dei Reparti dell’Abruzzo, nonché una nutrita rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il Generale Quarta ha salutato i partecipanti e ha ringraziato tutti i collaboratori per i risultati conseguiti nei suoi tre anni di comando, sottolineando l’esaltante esperienza vissuta in terra d’Abruzzo, territorio unico per patrimonio di storia e cultura e per la ricchezza di sentimenti della sua gente.

Ha quindi parlato il Col. Sirimarco che ha dichiarato di sentirsi onorato ed emozionato per il nuovo prestigioso incarico, garantendo il massimo impegno nel corrispondere la richiesta di sicurezza dei cittadini, nel solco della tradizionale vicinanza tra la popolazione e l’Arma dei Carabinieri.

Il Col. Michele Sirimarco è nato a Roma il 7 maggio 1960, sposato e con tre figli, laureato in giurisprudenza, ha tra l’altro comandato le Compagnie di Montecatini Terme e Palermo San Lorenzo, il Reparto Territoriale di Monreale, il Comando Provinciale di Cagliari, e ha retto importanti incarichi di Stato Maggiore al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Per ultimo, è stato Comandante del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare. Nel pomeriggio, alle ore 16.00, il Generale Quarta ha assunto il comando del Centro Nazionale Amministrativo Carabinieri di Chieti Scalo, cedutogli dal Generale di Brigata Pietro Barbano, con una cerimonia cui ha partecipato il Sottocapo di Stato Maggiore dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Divisione Gaetano Maruccia.