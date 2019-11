"Un progetto nato per mantenere viva l’arte antichissima della fotografia analogica, ma con un occhio verso l’ambiente, cercando di ridurre la quantità di scarti che essa produce". Una nuova start-up abruzzese (di Francavilla al Mare), Compagnia-Imago, da alcuni giorni è presente sulla più grande piattaforma mondiale di raccolta fondi per progetti creativi, Kickstarter.

"Do you wood film?", questo il nome del progetto. Un gioco di parole per mettere in evidenza l’elemento che la fa da padrona: il legno.

Si tratta dell’eco-restyling del classico contenitore a tenuta di luce per pellicola 35 mm, prodotto interamente con materiali compostabili e biodegradabili al 100%, il PLA, acido polilattico, derivato da piante come il mais, il grano o la barbabietola, ricche di zucchero naturale prodotto da risorse naturali rinnovabili annualmente

L’involucro esterno del caricatore 35 mm contiene una percentuale di fibre di legno (30%) che lo rende unico, innovativo ed eco-friendly. Altra caratteristica distintiva: il caricatore 35mm è anche ricaricabile. In un modo del tutto nuovo, più agevole e intuitivo, grazie al nuovo tappo avvitabile, che non solo permette un facile caricamento della pellicola, ma anche una più facile apertura nella fase dello sviluppo comportando così un risparmio di tempo e denaro!

L’obiettivo del progetto, che resterà in vita per 40 giorni, è di raggiungere il budget di 25.000 euro necessari perché questo prenda vita. Chiunque può diventare sostenitore del progetto effettuando una sorta di pre-ordine dell’oggetto e non solo. Oltre alla possibilità di acquistare i caricatori eco-friendly completi di pellicole in bianco e nero 200/400 ISO, saranno disponibili anche stampe della collezione "Terra" in edizioni limitate.

INFORMAZIONI

https://www.kickstarter.com/projects/1289318620/do-you-wood-film/comments

www.compagniaimago.com