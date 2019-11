Un laboratorio per la lavorazione di prodotti vinosi, attivato abusivamente, in cui c'era, pronto ad essere venduto, vino imbottigliato in cattivo stato di conservazione, sporco di escrementi di topo. È quanto hanno scoperto, nell'ambito di un'ispezione in un'azienda vinicola del Chietino, i Carabinieri del Nas di Pescara e quelli della Compagnia di Ortona.

Sottoposte a sequestro circa 2.300 bottiglie di vino da 750 millilitri. La Asl ha disposto l'immediata chiusura dell'attività.

(Ansa)