Sono 132 le imprese iscritte alla tappa abruzzese di Digitaly, prevista per oggi nella sede distaccata della Camera di Commercio di Chieti, al Foro Boario. Obiettivo della manifestazione, ideata dalla Cna, è offrire alle piccole imprese che vogliono scommettere sulle potenzialità della rete per migliorare la propria condizione, favorire i processi di innovazione tecnologica, puntare sul commercio elettronico, usare i social media per promuovere il proprio prodotto, una occasione qualificata di confronto. A questo contribuirà la presenza, negli spazi dell’ente, nelle vesti di partner istituzionali della manifestazione, di alcune corazzate del mondo digitale mondiale - come Amazon, Google, Seat PG e Registro.it - i cui consulenti saranno a disposizione delle imprese con le proprie competenze.

Il programma della manifestazione del Foro Boario, che replica un tour iniziato in primavera a Ravenna, si sviluppa attraverso una serie di eventi caratterizzati da veri e propri business match tra imprese che offrono e imprese che cercano competenze e strumenti digitali. In sostanza, ogni evento rappresenta un percorso di approfondimento tecnico, in grado di mettere in relazione fra loro le imprese, favorendo il trasferimento di conoscenze e strumenti per diffondere una cultura digitale.

Come detto, sono 132 le imprese che prenderanno parte alla kermesse teatina. Scorrendone l’elenco, si conferma come l’utilizzo delle tecnologie digitali, lungi dal rappresentare una nicchia riservata ad aziende iper-specializzate, rappresenti ormai un orizzonte di riferimento obbligato per l’insieme del mondo della micro-impresa. Prova ne è la presenza, tra le imprese che cercano servizi - e solo per fare qualche esempio - di micro-imprese dell’artistico e tradizionale; della manutenzione di impianti termici; dell’alimentare; dei serramenti e infissi; del trasporto passeggeri; dell’organizzazione di eventi; della balneazione.

Nutritissima, ovviamente, anche la pattuglia delle aziende che offrono servizi digitali avanzati, alcune delle quali provenienti da altre regioni italiane, come Veneto e Umbria: imprese in grado di offrire prodotti digitali a 360 gradi, con competenze che spaziano dalla pubblicità alla progettazione e installazione di dispositivi mobili; dall’e-commerce alla vendita e assistenza di macchine per la stampa digitale; dalla software house al marketing attraverso i social media. La tappa abruzzese di Digitaly è stata organizzata dalla Cna Abruzzo in collaborazione con la Camera di Commercio di Chieti, il Centro Interno delle Camere di Commercio abruzzesi, la Finanziaria Regionale (lFira) e la Banca di Credito Cooperativo Abruzzese.

Il programma della manifestazione, dopo i saluti del presidente regionale della Cna, Italo Lupo, prevede gli interventi del sindaco di Chieti, Umberto Di Primio; del vicepresidente della Regione, Giovanni Lolli; del presidente del Centro Interno delle Camere di Commercio d’Abruzzo, Roberto Di Vincenzo; del responsabile nazionale di Cna Digitale, Luca Iaia; della presidente nazionale dei Giovani imprenditori di Cna, Stefania Milo; della responsabile dell’Emilia-Romagna dei Giovani imprenditori di Cna, Elisa Muratori. Mentre a Silvia Di Silvio, presidente regionale di Cna Comunicazione e a Marco Blasioli, presidente di Digital Borgo, spetterà l’illustrazione dei contenuti dell’iniziativa.