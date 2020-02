E’ stata realizzata anche nella provincia di Chieti, come in tutto il territorio nazionale, l’iniziativa denominata Alto impatto di sensibilizzazione contro la circolazione dei veicoli privi di copertura assicurativa, disposta dal Servizio Polizia Stradale e dal Compartimento di Polizia Stradale de L’Aquila.

"Per tutta la giornata di ieri e nella mattinata odierna - spiega il comandante provinciale, Francesco Cipriano - la Sezione Polizia Stradale di Chieti ha predisposto controlli a tappeto su tutte le strade e sui tratti autostradali della provincia. L’obiettivo dei controlli è stato quello di colpire un’attività illecita che spesso danneggia soprattutto le fasce più indifese degli utenti della strada rimasti loro malgrado coinvolti in incidenti stradali, oltre ad essere foriera di reati collegati alla documentazione assicurativa quando la stessa diviene oggetto di alterazione, contraffazione o falsificazione.

I controlli si sono concentrati negli abitati di Chieti/Francavilla, Ortona e Lanciano, con personale dei rispettivi reparti e complessivamente hanno consentito di controllare oltre 60 conducenti con contestazione di numerose violazioni al codice della strada ed in particolare il sequestro di nr. 4 autoveicoli e nr. 2 motocicli sprovvisti di assicurazione Rc auto".

I controlli proseguiranno su tutto il territorio provinciale.