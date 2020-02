Sabato, 10 ottobre 2015, presso l'Hotel Villa Maria di Francavilla al Mare) si svolgerà la seconda edizione del convegno nazionale dal titolo “Basic Live Atrial Fibrillation”, organizzato dall’agenzia Leader di Marciani Ugo in collaborazione con cardioaritmie.com (medici Tullio Agricola e Massimiliano Faustino) e dal provider “ForMe srl” che lo scorso hanno ha visto la partecipazione del meglio della cardiologia nazionale. Se l’edizione del 2014 era riservata ai cardiochirurghi, quella di quest‘anno sarà rivolta ai medici di medicina generale e agli infermieri. L’obiettivo è fare un focus sulle problematiche relative alle aritmie cardiache, con approfondimenti su argomenti attuali di interesse per entrambe queste categorie. Il medico di medicina generale, infatti, ogni giorno entra in contatto con pazienti affetti da aritmie cardiache, da qui la necessità di una razionalizzazione delle problematiche e una chiarificazione sulla gestione in collaborazione con lo specialista. L’infermiere presenta, come categoria, un’impellente necessità di approfondire queste patologie visto l’incremento sensibile di ricoveri a sfondo aritmico nei reparti ospedalieri. Il corso si focalizzerà sul trattamento interventistico della fibrillazione atriale, tachicardia ventricolare e scompenso cardiaco, ma non trascurerà la terapia farmacologica dei nuovi farmaci anticoagulanti orali. Lo scompenso cardiaco è una patologia in costante aumento per motivi legati all’aumento della popolazione anziana, alla migliore cura dell’infarto miocardico acuto e al miglioramento delle terapie farmacologiche per la gestione dei fattori di rischio cardiovascolare.

Il programma. Il convegno si articolerà in un’unica giornata di studio e dibattito. Le sessioni di relazioni saranno due, una di mattina ed una di pomeriggio, al termine delle quali si terrà una discussione sugli argomenti trattati. I relatori invitati, che hanno già dato il loro assenso, sono tutti cardiologi di fama nazionale, esperti della materia trattata. Questo tipo di manifestazione è un’importante opportunità per promuovere l’immagine dei centri ospedalieri abruzzesi anche al di fuori dell’ambito regionale, riguardo il trattamento delle patologie aritmiche cardiache. Il convegno è organizzato da cardioaritmie.com, creato dai dottori Tullio Agricola e Massimiliano Faustino in qualità di comitato scientifico in collaborazione con l’agenzia Leader di Marciani Ugo in qualità di segreteria organizzativa ed il provider ForMe srl. Il convegno è accreditato presso il Ministero della Salute ed al termine saranno assegnati ai partecipanti i punteggi E.C.M. previsti oltre un attestato di partecipazione. Maggiori informazioni sul sito www.cardioaritmie.com.