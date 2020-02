Foto e video mentre fa sesso con un bambino, risultato poi essere il figlio di cinque anni: sono stati trovati dalla Polizia Postale di Pescara in diversi dispositivi informatici sequestrati a casa di una donna.

Con il cugino, la donna è stata arrestata per produzione e divulgazione di materiale pedopornografico, atti sessuali con minorenni e corruzione di minorenni, in esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip presso il Tribunale dell'Aquila. Il Tribunale per i Minorenni del capoluogo abruzzese ha disposto l'allontanamento dei figli dalla casa dell'arrestata.

L'indagine, condotta dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni per l'Abruzzo di Pescara e coordinata dal Pm Roberta D'Avolio della Procura Distrettuale dell'Aquila, è partita da una segnalazione del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni attraverso il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia On line (C.N.C.P.O.) che coordina l'attività di tutti i Compartimenti territoriali.

Bisognava identificare un utente che in diverse occasioni aveva effettuato uploads di files contenenti immagini a carattere pedopornografico e che poi è risultato essere un uomo residente a Pescara, arrestato oggi con la cugina (madre del bimbo di cinque anni ripreso) a cui è legato sentimentalmente.

Per tutelare la privacy della vittima minorenne, gli investigatori non hanno reso noti i nomi degli arrestati.

ANSA