Il pm Pietro Mennini ha chiesto la condanna a 12 anni per Vincenzo Angelini nel processo per bancarotta fraudolenta del gruppo Villa Pini; sette anni per la moglie Anna Maria Sollecito, accusata anche lei di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, e tre anni e sei mesi per la figlia Chiara, accusata di distrazione dei beni.

Cinque anni sono stati chiesti per i componenti del collegio sindacale, Lorenzo Appignani, Eugenio Ascione e Giovito Di Nicola, accusati di omesso controllo. (Ansa)

Il gruppo Villa Pini è stato titolare anche di tre strutture a Vasto, San Salvo ed Casalbordino.