L'ex patron del gruppo Villa Pini di Chieti, Vincenzo Angelini, è stato condannato a 10 anni di reclusione per bancarotta fraudolenta. Nello stesso processo la moglie Anna Maria Sollecito è stata condannata a 5 anni e 5 mesi di reclusione, la figlia Chiara a 4 anni e 5 mesi.

I tre componenti del collegio sindacale, Lorenzo Appignani, Eugenio Ascione e Giovito Di Nicola, accusati di omesso controllo, sono stati assolti perchè il fatto non costituisce reato.

Il pm Pietro Mennini aveva chiesto la condanna a 12 anni per Vincenzo Angelini, sette anni per la moglie, e tre anni e sei mesi per la figlia Chiara, accusata di distrazione dei beni; cinque anni di reclusione erano stati chiesti per i componenti del collegio sindacale.

ANSA