"Circa 3700 i tirocini extracurriculari attivati a settembre 2015, mentre quelli transnazionali soltanto 5. Gli iscritti a Garanzia Giovani inoltre sono circa 29.000 e quelli presi in carico 15.000. Sono 161 poi i giovani impegnati nel servizio civile. In Abruzzo il bonus occupazionale è stato utilizzato in 135 casi sugli 850 previsti dal piano, ed i bandi relativi alla formazione, all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità non sono stati ancora attivati. L'assessore Marinella Sclocco ha comunicato tuttavia che sono stati inviati al Ministero per il parere definitivo, e che saranno pubblicati nel mese di novembre, in anticipo rispetto alla scadenza prevista del 31 dicembre 2015". È quanto emerso durante l'ultima riunione tra le organizzazioni sindacali regionali (Cgil, Uil e Ugl), le associazioni delle imprese e l'assessore regionale Marinella Sclocco, nella quale si è verificata l'attuazione del programma Garanzia Giovani nella Regione Abruzzo.

Come sottolineato da Sandro Giovarruscio, della segreteria ergionale della Cgil, l'occasione è stata utile per rilevare le criticità del progetto: "Non vengono costruiti posti di lavoro di qualità, i giovani restano precari, gli vengono proposti tirocini a termine e con poche prospettive. Un problema gravissimo, perché a molti giovani il periodo di tirocinio sta per scadere (ricordiamo che la durata massima è 6 mesi) e pertanto vanno perseguite tutte le strade per le possibili stabilizzazioni. In tal senso alla Regione abbiamo chiesto di istituire un ufficio dedicato al monitoraggio relativo a tutti i giovani che terminano il tirocinio, verificando quanti di essi sono stati stabilizzati".

"Fatto è - sottolineano dalla Cgil - che il programma nella sua attuazione sta dimostrando di essere debole e inefficace nella creazione di posti di lavoro reali e duraturi nel tempo. Va quindi assolutamente ripensato, senza disperdere l'esperienza, anzi valorizzandone gli aspetti positivi, uno dei quali è l'ingresso di circa 4mila giovani abruzzesi nel mercato del lavoro. Per queste ragioni la Cgil nazionale ha giustamente proposto all’Unione Europea che il programma Garanzia Giovani venga prorogato e trasformato in un Piano straordinario del lavoro dei giovani, utilizzando con serietà le competenze in possesso di tanti giovani che per farle valere lasciano l'Abruzzo e spesso anche il nostro Paese. Come prima risposta Cgil Cisl e Uil hanno proposto nel Masterplan regionale di prorogare e trasformare in continuità il programma di Garanzia giovani con interventi mirati a supportare una occupazione stabile".