"Nessuna interruzione dei servizi di assistenza didattica specialistica e trasporto scolastico in favore dei ragazzi disabili che frequentano le scuole superiori della Provincia di Chieti e di assistenza educativa domiciliare a favore dei disabili sensoriali mediante voucher che dunque riprenderanno regolarmente nel 2016".

L'annuncio arriva dagli uffici provinciali, che spiegano: "Nelle more del passaggio operativo della competenza in materia di servizi sociali in capo ai Comuni, come ha legiferato la regione Abruzzo con la legge regionale n 32/2015, è stata diffusa la nota del dirigente del settore per comunicare loro la continuità dei servizi alla ripresa delle attività didattiche subito".

"La Provincia di Chieti – precisa il presidente Mario Pupillo – in nome e per conto della Regione Abruzzo continuerà ad erogare i servizi e anticiperà le somme occorrenti per i prossimi due mesi, quando si presume che saranno più chiari i contorni del trasferimento delle funzioni di cui la provincia non è più titolare dal 1 gennaio 2015. Parliamo tra l’altro di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio che la legge di stabilità, appena approvata dal Parlamento, attribuisce direttamente alle regioni a decorrere dal 1 gennaio 2016. Dunque, per quel senso di responsabilità che ha sempre contraddistinto questa amministrazione provinciale ci facciamo carico delle spese necessarie a non interrompere il servizio nei confronti dei ragazzi e delle loro famiglie e che ovviamente la Regione ci restituirà".