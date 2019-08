Al Teatro Marrucino di Chieti si alza il sipario sulla stagione 2016 della Nippo Vini Fantini, squadra ciclistica Professional italo-giapponese con il cuore in Abruzzo. La stagione 2015 è stata entusiasmante per il team che ha visto come fondatori il vastese Rocco Menna con Valentino Sciotti, patron di Farnese e Stefano Giuliani. E il 2016 che avrà come primo appuntamento il Tour de San Luis, in Argentina, promette di essere ancor più entusiasmante.



L'intervista a Cunego, Giuliani, Menna e Di Giacomo a Vasto [GUARDA]

Nella presentazione nel capoluogo teatino erano in oltre 400 ad applaudire Damiano Cunego e i suoi compagni, con grandi nomi del ciclismo, su tutti il presidente federale Renato Di Rocco e il ct della nazionale Davide Cassani. Sul palco gli interventi di Valentino Sciotti CEO di Farnese Vini, Yoshikazu Yoshikawa Executive Manager di NIPPO Corporation, Cristiano De Rosa amministratore dell’omonima azienda di biciclette e Fabio Celeghin in rappresentanza del brand Isola dei Tesori e delle Fondazione Giovanni Celeghin ONLUS.

Francesco Pelosi, team manager della squadra, ha detto: "Il team nel 2016 cresce e si consolida, dopo il suo debutto nella categoria Professional del 2015, mantenendo trasparenza e chiarezza come pilastri etici nei confronti del pubblico. Abbiamo rafforzato anzitutto lo staff e gli strumenti a disposizione degli atleti e dei preparatori per garantire un alto livello professionalità sportiva".

Poi, uno alla volta, gli atleti del team sono entrati in scena con le nuove divise #OrangeBlue (l'hashtag che accompagna ogni attività social della Nippo Fantini) tra gli applausi del pubblico. Insieme al capitano Damiano Cunego, presenti i volti nuovi del team Yuma Koishi, campione asiatico Under23, Grega Bole e Gianfranco Zilioli. Unico assente giustificato il nuovo grande acquisto Kazushige Kuboki, in Australia con la nazionale nipponica per conquistare il pass per i giochi olimpici di Rio 2016.

Il CT della nazionale, Davide Cassani, è stato grande protagonista anche nella pedalata conviviale svoltasi nella mattinata, dove il ds Stefano Giuliani ha preparato una speciale sorpresa per sfidare tutti gli invitati. Una speciale cronometro a coppie di 6 km, vinta da Cassani e Iuri Filosi, davanti a Daniele Colli e Mauro Benetton. Completano il podio Giacomo Berlato e Fabio Celeghin, imprenditore e sponsor del team con il brand Isola dei Tesori. Speciale premio fair-play per le coppie Damiano Cunego - Valentino Sciotti e Nicolas Marini - Cristiano De Rosa, che hanno affrontato l'attività con grande simpatia.