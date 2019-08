Rinvio a giudizio per l'ex assessore regionale alla Cultura Luigi De Fanis e patteggiamento, con una condanna ad un anno, undici mesi e otto giorni di reclusione per la sua ex segretaria Lucia Zingariello.

Messa alla prova, per un periodo di otto mesi, per Rocco Masci, presidente della Ars "Associazione culturale musicale" e rinvio a giudizio anche per il rappresentante legale dell'associazione "Abruzzo Antico" Ermanno Falone, il responsabile dell'Agenzia per la promozione culturale della Regione Abruzzo Rosa Giammarco e l'imprenditore Antonio Di Domenica. Sono queste le decisioni assunte dal gup del Tribunale di Pescara, Nicola Colantonio, in merito all'inchiesta su presunte tangenti.

ANSA