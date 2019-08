"Voglio il curriculum vitae di ogni ente da voi diretto, la fotografia attuale di ciascuna comunità". Così il presidente della Giunta regionale Luciano D’Alfonso ai commissari liquidatori delle comunità montane abruzzesi, convocati per un incontro cui hanno preso parte anche il sottosegretario regionale Mario Mazzocca, il direttore del dipartimento della Presidenza Giovanni Savini, il direttore del dipartimento della Pubblica amministrazione Ebron D’Aristotile, la dirigente del servizio Enti locali Maria Aurelia D’Antonio e il capo di gabinetto Fabrizio Bernardini.

"Dobbiamo far sì – ha proseguito il presidente – che siano assicurati i servizi anche con i recenti tagli al personale. Mi aspetto da voi una formula collaborativa, per questo voglio che mi indichiate con precisione l’esatta situazione di ciascuna area".

Per il sottosegretario Mazzocca: "Il tema è trovare un modello di governance realmente sostenibile e concretamente applicabile ai territori montani, alla luce delle nuove acquisizioni legislative e della forte deregulation che ha portato all’eliminazione delle Province. La mancanza di questi enti intermedi rischia di lasciare parti di territorio estremamente sensibili come le aree montane al loro destino se non si interviene con un ripensamento della normativa regionale vigente, una modifica che punti ad agevolare e sostenere in maniera concreta l’aggregazione dei piccoli comuni di montagna".