Da giugno 2016 taglio ai voli low cost all'aeroposto di Pescara. Oggi la Saga, società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo, ha diramato la nota in cui riferisce che "nella giornata di oggi 2 febbraio 2016, verrà annunciata la chiusura della Base Ryanair a Pescara, aperta nel 2009 e la riduzione del programma voli a due destinazioni a partire dal 27 ottobre 2016, pertanto i voli per Londra, Francoforte, Bergamo, Barcellona, Dusseldorf, Parigi, Charleroi saranno garantiti sino alla fine della Summer 2016, già in vendita sul sito della compagnia". Solo due rotte, al momento non si sa quali, resteranno attive nel collegamento con il capoluogo adriatico.

La situazione attuale. Andando sul sito della compagnia aerea (clicca qui) è possibile prenotare il volo per Parigi Beauvais, per Dusseldorf Weeze, per Francoforte Hahn, per Londra Stansted fino a ottobre 2016. Per Barcellona (Girona) i voli sono prenotabili da aprile ad ottobre. Per Milano (Bergamo-Orio al Serio) e Bruxelles Charleroi fino a marzo 2017, così come per tutti i voli della compagnia. Potrebbero quindi essere queste ultime due le rotte che Ryanair manterrà attive a Pescara.

È stata la società irlandese a comunicare a Saga le sue intenzioni, dopo una serie di incontri in cui non sono mancate le diatribe. Secondo Saga "Ryanair attribuisce all’incremento delle addizionali comunali ", una tassa che il Governo nazionale ha incrementato di 2 euro e 50 centesimi a passeggero per finanziare la cassa integrazione degli ex piloti Alitalia, "le motivazioni che hanno generato la decisione di sospendere parte della propria operatività sull’Aeroporto d’Abruzzo visti gli impatti negativi sulla redditività delle rotte e che quindi rende insostenibile il mantenimento di alcune destinazioni. Il vettore irlandese ha comunque indicato una disponibilità a rivalutare le decisioni assunte in caso della prospettazione di forme compensative a tali incrementi resi disponibili entro le prossime settimane".

Dopo questo annuncio Saga ha "avviato la ricerca di vettori potenzialmente interessati ad operare sullo scalo abruzzese. Infatti, nel rispetto delle Linee Guida Nazionali e Comunitarie, la SAGA ha pubblicato la Policy Commerciale con lo scopo di rendere noto a tutti i vettori gli obiettivi e le modalità delle incentivazioni e/o contributi di Marketing che saranno messe a disposizione delle compagnie aeree che si proporranno con programmi di sviluppo del mercato aeroportuale, ed ha in corso contatti ed incontri con diversi vettori al fine di sollecitare un loro interessamento a sviluppare servizi aerei".