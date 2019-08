Ora i carabinieri vogliono capire se sono due minorenni i responsabili di alcuni furti avvenuti di recente in alcune abitazioni delle province di Chieti e Pescara. Una coppia di presunti baby ladri è stata bloccata dai militari nel Pescarese.

Al volante un quattordicenne, accanto a lui un ragazzino di appena 12 anni. Non senza stupore, gli investigatori li hanno trovati a bordo di una Citroen Saxò fermata per controlli a Santa Teresa di Spoltore. Nella vettura trasportavano diversi arnesi da scasso: martelli, cacciavite, una chiave inglese, forbici e torce.

L'auto, che non risulta essere stata rubata, è sprovvista di assicurazione ed era stata vista più volte aggirarsi in zone del paese in cui sono state svaligiate alcune case.

I carabinieri hanno segnalato il quattordicenne alla Procura dei minori presso il Tribunale dell'Aquila, mentre il dodicenne non è imputabile. Entrambi sono stati affidati a un centro per minorenni della provincia di Pescara.

Le indagini proseguono per capire se i due ragazzini si siano resi responsabili di altri recenti furti in abitazioni della provincia di Chieti, come siano giunti da Roma in Abruzzo e per scoprire se siano al servizio di qualche mandante.