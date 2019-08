Cinque attività (non del Vastese) sospese per gravi carenze igienico sanitarie, circa 4.000 chilogrammi di alimenti, tra cui uova di cioccolato, prodotti pasquali, 'zeppole' e confetti, sottoposti a sequestro perché privi di tracciabilità, sanzioni per 30mila euro e un operatore denunciato per frode nell'esercizio del commercio: è il bilancio di una serie di controlli che i Carabinieri del Nas di Pescara hanno eseguito in pasticcerie e industrie dolciarie su tutto il territorio regionale.

In particolare, in una pasticceria di Pescara sono stati trovati dolci tipici esposti per la vendita, presentati come di "produzione propria" e "freschi", ma in realtà acquistati, surgelati, da un'industria dolciaria. Disposta quindi l'immediata sospensione dell'attività da parte delle Asl competenti per tre pasticcerie, fra Pescara e Teramo, e due siti di produzione di dolci nel Teramano e nella Valle Peligna.

Fonte: Ansa