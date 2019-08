La Commissione Bilancio del Consiglio regionale d'Abruzzo ha licenziato, a maggioranza, il progetto di legge relativo al tema della cosiddetta "morosità incolpevole".

Il provvedimento prevede una serie di azioni a sostegno di quei cittadini che, per motivi a loro non imputabili, non riescono più a pagare le rate del mutuo per l'acquisto della prima casa. In caso di approvazione della legge in Consiglio, la Regione concederebbe, a chi ne faccia richiesta, un contributo per l'estinzione anticipata del mutuo bancario fino a 40.000 euro, somma che il cittadino potrà restituire a rate agevolate.

I criteri per poter accedere a tali facilitazioni sono l'avere un reddito non superiore ai 35 mila euro e che l'immobile acquistato sia ubicato nel territorio abruzzese ed effettivamente abitato dal richiedente.

ANSA