Una "bonifica generale delle spiagge abruzzesi e del mare adiacente" e iniziative per "aiutare le famiglie di pescatori senza reddito" sono le ipotesi di intervento contenute in un'interrogazione di 25 parlamentari - dei quali il senatore Antonio Razzi (Forza Italia) è primo firmatario - rivolta ai ministri dell'Ambiente e delle Politiche Agricole, in riferimento all'inquinamento della costa abruzzese.

"La situazione - spiega Razzi - è veramente critica dal punto di vista dell'inquinamento. È stato fatto divieto ai pescatori di vongole del Chietino di pescare proprio a causa di questo stato di cose. I molluschi non riescono neanche a raggiungere la misura giusta per essere serviti in tavola, perché muoiono prima". In alcuni tratti di costa, "le acque non sono balneabili ed è a rischio, in questa stagione, tutto il settore turistico sul territorio".