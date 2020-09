"Oltre 120 aziende abruzzesi potranno essere finanziate grazie al taglio degli stipendi dei consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle". L'annuncio dal M5S, che spiega: "È da oggi attivo il Microcredito 5 Stelle Abruzzo per le piccole e medie imprese, che nei prossimi giorni, in tempi brevissimi e per mezzo di una pratica burocratica snella e accessibile, finanzierà la realizzazione delle idee imprenditoriali degli abruzzesi con prestiti fino a 25mila euro".

"Questa - dichiarano orgogliosi i consiglieri regionali del M5S Marcozzi, Mercante, Pettinari, Ranieri e Smargiassi - è la più grande rivoluzione politica in Abruzzo; abbiamo dimostrato con i fatti che i costi della politica sono troppo alti, ci siamo tagliati gli stipendi (senza che una legge o una modifica costituzionale ce lo imponesse) ed abbiamo restituito ai cittadini la loro parte. Noi manteniamo le promesse! Questo è il M5S: idee che diventano fatti concreti grazie ad una politica fatta dai cittadini per i cittadini".

"I consiglieri regionali del M5S, che dal sin dal giorno dell’insediamento in Regione Abruzzo si sono dimezzati lo stipendio, - proseguono dallo stesso movimento - hanno rinunciato fin’ora complessivamente a oltre 300mila euro, destinando i primi 133mila alla creazione di un fondo di garanzia che garantirà prestiti alle PMI abruzzesi per 1,5 Milioni di euro. Il M5S Abruzzo ha istituito il fondo con la collaborazione di CreditFidi".

"Il Microcredito 5 stelle - spiega il direttore Generale CreditFidi Daniele Giangiulli - è un’iniziativa che concretizza le ripetute richieste di imprenditori al sistema bancario per una valutazione del merito di credito con tempi di risposta più celeri e con i costi di Creditfidi quasi azzerati. Le richieste processate consentiranno di trasferire direttamente al nucleo deliberativo della Banca tutte le informazioni funzionali all’accoglimento delle operazioni di credito tradizionali: ciò consente una valutazione più corretta, puntuale e rapida".

M5S Abruzzo primo in Italia: "Il Gruppo M5S Abruzzo è il primo gruppo regionale d’Italia a istituire un fondo regionale diretto alle sole imprese locali, svincolato da quello nazionale e aperto esclusivamente ai cittadini che in Abruzzo vivono e lavorano. "Un’iniziativa - aggiungono i consiglieri - che abbiamo fortemente voluto per valorizzare il nostro territorio, partendo dal cuore: le piccole imprese di artigiani, commercianti e professionisti locali. L’istituzione del Microcredito5stelle regionale rende più fruibile l’accesso al fondo, abbassa i costi delle pratiche e rende i tempi di risoluzione molto più brevi".

Incontri informativi e convegni: "Per rendere il fondo fruibile a tutti, il M5S darà il via a un vero e proprio Tour Informativo che coprirà tutto il territorio abruzzese. Saranno incontri formativi nel corso dei quali i consiglieri regionali M5S illustreranno il progetto assieme ai responsabili CreditFidi che spiegheranno nel dettaglio le modalità di accesso al fondo. Inoltre, sarà sempre possibile informarsi sul sito www.movimento5stelleabruzzo.it o attraverso i banchetti informativi che si terranno in tutte le piazze abruzzesi nel corso dei prossimi mesi".

Chi può accedere e come:

Destinatari: artigiani, commercianti, PMI e professionisti della Regione Abruzzo

Finalità del finanziamento: investimenti, liquidità, scorte, reintegro circolante.

Importo: massimo 25.000 euro

Durata: fino a 60 mesi

Plafond iniziale:

A fronte dello stanziamento iniziale di 133.000 euro è possibile erogare nel primo anno:

numero 120 finanziamenti di € 25.000 per un totale di € 3.000.000 con garanzia al 50%

Garanzia Creditfidi:

Garanzia del Fondo M5S Abruzzo: dal 50% al 70% dell’importo richiesto

Impegni richiesti alla Banca:

Tempi medi di delibera: 15 gg. (dal ricevimento della pratica)

Tasso con spread massimo del 3,5%

Costi Creditfidi:

€ 50 quota di iscrizione

1% spese di istruttoria (trattenuti al momento dell’erogazione del finanziamento)

Dove rivolgersi:

CHIETI – P.zza Falcone e Borsellino, 3 tel. 0871/330270

PESCARA – P.zza Sacro Cuore, 23 tel. 085/4224779

FRANCAVILLA AL MARE – Via Zara, 31 tel. 085/816479

LANCIANO – Via Del Mancino, 54 tel. 0872/700315

VASTO – Via delle Gardenie, 16 tel. 0873/671802

L’AQUILA c/o Confartigianato Imprese L’Aquila – Via Monte Guelfi, 2 tel. 392/9388953

MOSCIANO SANT’ANGELO (TE) c/o Lepido Fin Srl – Via Pascoli, sn tel. 085/9040350