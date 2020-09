Davanti al giudice relatore del Tribunale civile di Chieti, Nicola Valletta, la prima udienza del procedimento dopo l'istanza di dichiarazione di insolvenza per la ex Carichieti, una delle 4 banche in risoluzione dal 22 novembre del 2015.

L'istanza è stata presentata dal legale Massimo Bigerna di Roma, commissario nominato da Banca Italia dopo che Carichieti è stata posta in liquidazione coatta amministrativa a dicembre 2015. Si sono costituiti volontariamente in giudizio l'ex dg di Carichieti, Roberto Sbrolli, in carica al momento del commissariamento nel settembre del 2014, e tre ex amministratori della Banca. Il collegio giudicante ha 60 giorni per pronunciarsi.

La banca in liquidazione è rappresentata dall'avvocato Pierluigi Tenaglia del Foro di Chieti. Davanti al giudice sono anche intervenuti gli ex commissari straordinari di Carichieti, Salvatore Immordino, nel frattempo nominato amministratore delegato, e Francesco Bochicchio. Banca d'Italia ha rimesso un parere a firma del governatore Ignazio Visco.

ANSA