Questa mattina il Generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri, nuovo Comandante Interregionale Carabinieri "Ogaden" di Napoli, che ha competenza su Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise, si è recato presso la caserma "Pasquale Infelisi", sede del Comando Legione Carabinieri Abruzzo in Chieti, per la sua prima visita in Abruzzo.

"L’Alto Ufficiale - spiegano dal Comando provinciale - ha ricoperto, nella sua lunga militanza nelle fila dell’Arma, elevati e delicatissimi incarichi di Stato Maggiore e impegnativi Comandi, tra i quali il Comando della Legione Carabinieri Toscana in Firenze. La sua elevatissima capacità gestionale e di comando, peraltro, è stata particolarmente apprezzata anche dai massimi organi di Governo che gli hanno affidato, dal 2014 al 2016, la spigolosa e delicata gestione del cd. 'Grande Progetto Pompei', nel cui ambito è stato nominato Direttore Generale".

"Il Generale Nistri, accolto dal Comandante della Legione Abruzzo, Generale di Brigata Sirimarco Michele, ha incontrato il personale della sede, gli Ufficiali Comandanti dei Reparti Territoriali e Speciali, una rappresentanza dei Comandanti di Stazione e dei militari in servizio presso i diversi reparti dislocati in tutta la regione, nonché i colleghi in congedo della Associazione Nazionale Carabinieri. Il Comandante Interregionale, nel corso dell’incontro ha espresso a tutto il personale il proprio apprezzamento per l’impegno e la dedizione profusi nello svolgimento della quotidiana attività di controllo del territorio, di contrasto ad ogni forma di criminalità comune ed organizzata, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di prossimità alla generosa popolazione abruzzese. Un ringraziamento particolare, infine, ha voluto riservare ai rappresentanti locali dell'Associazione Carabinieri in congedo per l'impegno svolto nel sociale, con sentita riconoscenza e apprezzamento da parte di tutta la popolazione, soprattutto per tutte le attività che i Carabinieri in congedo d’Abruzzo svolgono, quali volontari, nell’ambito della Protezione Civile".

"L’Alto Ufficiale ha, inoltre, richiamato a tutti i Carabinieri presenti l’importanza della funzione svolta, tesa a partecipare la presenza rassicurante dello Stato e a recepire le richieste dei cittadini ai quali bisogna, sempre, offrire “risposte concrete e puntuali”. Subito dopo il Generale Nistri ha incontrato il Presidente della Regione Abruzzo, Dott. Luciano D'Alfonso, Sua Eccellenza Monsignor Bruno Forte, Arcivescovo Metropolita Chieti – Vasto, il Prefetto di Chieti, Dr. Antonio Corona ed il Sindaco del capoluogo, Avv. Umberto Di Primio. Al termine della visita il Comandante Interregionale è partito alla volta di L’Aquila, ove incontrerà i Carabinieri e le Autorità di quella Provincia".