"La Commissione Ambiente del Senato ha approvato all'unanimità l'istituzione della Commissione d'inchiesta sulla ricostruzione post-sisma a L'Aquila e nei Comuni del cratere. Ora il testo deve approdare nell'Aula del Senato per il sì definitivo. L'auspicio e l'impegno è che l'approvazione definitiva arrivi entro l'estate, per l'insediamento di questo importante organismo nel più breve tempo possibile".

Lo dice la senatrice del Pd Stefania Pezzopane, prima firmataria di una delle proposte. "Oggi - spiega - si compie un passo avanti importante per fare piena luce su quanto è avvenuto a L'Aquila e in Abruzzo subito dopo il terremoto del 2009 e per accelerare la ricostruzione, rendendo più trasparenti ed efficaci sia l'uso delle risorse che le procedure. Si tratta - aggiunge - di una commissione monocamerale di inchiesta, composta da 20 senatori, che avrà il compito di indagare, con gli stessi poteri della magistratura, sulla modalità di gestione dell'emergenza, della ricostruzione e delle risorse stanziate".

ANSA