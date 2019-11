Firmate le convenzioni relative alle misure antincendio boschivo tra Regione Abruzzo, Prefettura dell'Aquila, Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco e Comando Regionale del Corpo Forestale allo scopo non solo di fronteggiare le emergenze ma anche di prevenirle attraverso un investimento complessivo di 370mila euro a tutela del patrimonio ambientale.

"Teniamo molto alta - ha sottolineato il Sottosegretario Regionale alla Protezione Civile Mario Mazzocca - l'attenzione sul rischio incendi: basta un nulla per giungere ad una situazione di emergenza, difficile poi da recuperare e gestire adeguatamente. Stiamo lavorando per difendere la nostra regione dal rischio di focolai e depauperamento e non farci trovare impreparati con l'intensificarsi di periodi di caldo e siccità. L'Abruzzo con l'investimento di 370mila euro, ha mantenuto gli standard del 2015, nonostante siano in atto, rispetto allo scorso anno, riduzioni nel numero dei mezzi in diverse Regioni, anche in quelle particolarmente esposte al rischio incendi".

Nella stessa sede è stata ribadita l'importanza della massima collaborazione da parte dei cittadini nell'ambito dell'avvistamento e della sorveglianza: "La segnalazione di un principio d'incendio può giungere da un privato cittadino o da un Ente ai numeri 1515 - 115 - 113 -112, oppure ai numeri verde 800.861016 - 800.860146 cui rispondono rispettivamente il Corpo Forestale dello Stato, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, i Carabinieri e la SOUP, o direttamente alle sedi centrali o periferiche di dette Amministrazioni".