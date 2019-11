Si è svolto nella giornata di ieri l'incontro organizzato dalla Federazione Sel-SI di Chieti per fare una disamina sui risultati delle elezioni amministrative nella Provincia. Presenti il coordinatore regionale Tommaso Di Febo, il coordinatore provinciale Silvio De Lutiis, il vice sindaco di Vasto e dirigente Sel/SI Abruzzo, Paola Cianci, il consigliere comunale di Vasto e membro della segreteria provinciale, Marco Marra. Assente per motivi di lavoro il consigliere Mauro Del Piano. Da Lanciano, invece, l'assessore e coordinatrice del locale circolo, Francesca Caporale, e il consigliere Pietro Cotellessa.

Soddisfatto De Lutiis, che ha sottolineato: "Le coalizioni di centrosinistra di cui facevano parte le liste Sel/SI hanno vinto nei centri più importanti come Vasto (quasi il 5%) e Lanciano (il 4,2%) con risultati sopra la media nazionale e di rilievo anche in altri centri minori. Il fatto che due donne, Paola Cianci e Francesca Caporale, siano in Giunta con ruoli importanti - rispettivamente nei Comuni di Vasto e Lanciano - apre una fase nuova: oggi posso dire con soddisfazione che si sta creando una nuova classe dirigente fatta di giovani capaci che con tanta passione e umiltà porteranno nei prossimi anni i valori della sinistra nei territori, vicini ai bisogni della gente e del rispetto dell'ambiente. Nei prossimi mesi la nostra battaglia sarà per il no al referendum costituzionale e, a questo scopo, daremo vita a molti comitati in tutto il territorio provinciale".

Da parte sua, Paola Cianci ha ricordato che a Vasto il centrosinistra ha governato per oltre 10 anni e quindi era impossibile non fare accordi anche perché Sel ha appoggiato fin dall'inizio, durante le primarie, la candidatura di Francesco Menna. I punti programmatici più importanti, secondo il vice sindaco di Vasto, sono rappresentati dall'impegno per il Parco della Costa Teatina, una nuova politica sui rifiuti e sull'urbanistica, l'implementazione dei servizi sociali e comunque evitare tagli in questo settore. Per la stessa Cianci, inoltre, importante è stata "la capacità della sinistra di sapersi autorinnovare candidando molti giovani all'interno della lista SI per Vasto". A seguire, l'intervento di Marco Marra, il quale ha espresso molta soddisfazione per essere stato rieletto, sottolineando come da questi dati elettorali si debba partire per costruire il nuovo soggetto politico Sinistra Italiana.

È stata poi l'assessore Francesca Caporale, la più giovane di tutti i dirigenti Sel, a sottolineare: "A Lanciano si è fatta una lista civica di sinistra che, insieme ad altri soggetti, ha raggiunto un risultato dignitoso grazie al quale la sinistra frentana oggi si trova all'interno della Giunta Pupillo con una delega molto importante". Piero Cotellessa, riconfermato consigliere comunale, ha rilevato come "il risultato della lista Insieme a Sinistra per Lanciano sia punto di partenza e non di arrivo", sottolineando inoltre l'importanza delle liste civiche: "Auspico, in futuro, un rafforzamento del ruolo della politica rispetto ad esse".

A chiusura di incontro, il coordinatore Sel Abruzzo, Tommaso Di Febo, il quale ha espresso soddisfazione per i risultati di Sel a Vasto e Lanciano: "Questi risultati sono il punto di partenza per la costruzione del nuovo soggetto unitario a sinistra".