La tassa aeroportuale non aumentera'. E Ryanair non chiudera` le basi di Pescara e Alghero. Scongiurato il taglio dei voli che, se attuato, avrebbe messo in ginocchio dal prossimo autunno l'Aeroporto d'Abruzzo.

Il presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, torna da Roma col risultato auspicato. Attorno alle 13,45 l'esito positivo dell'incontro nella capitale col governatore della Sardegna, Francesco Pigliaru, e Roberto Garofoli, capo di gabinetto del ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. Nei mesi scorsi, era stato il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, ad assicurare l'impegno del Governo per scongiurare i pesanti tagli annunciati dalla compagnia irlandese, che oggi ha espresso soddisfazione.

Il Governo presentera` un emendanento per bloccare per tutto il 2016 l'aumento della tassa e, per ottenere il medesimo risultato nei prossimi due anni, inserira` un'apposita norma nella legge di stabilita` 2017.

Secondo D'Alfonso e Pigliaru, "e` un grande risultato, che premia il lavoro svolto col Governo e con Ryanair".