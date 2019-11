Primo Consiglio provinciale per il sindaco di Fresagrandinaria, Giovanni Di Stefano, subentrato martedì a Giacinto Verna (qui l'articolo); la riunione che doveva decidere su una variazione di bilancio relativa a interventi di manutenzione ordinaria e riparazioni sulla viabilità provinciale è però saltata per l'uscita dall'Aula dello stesso Di Stefano (consigliere di maggioranza), che - insieme ai colleghi dell'opposizione Marcello, D'Amario e Rispoli - ha fatto mancare il numero legale per il prosieguo della seduta.

Di Stefano aveva chiesto un rinvio del punto all'ordine del giorno per un maggior approfondimento, ma - non ricevendo risposte positive dai colleghi di maggioranza - ha deciso di far saltare il numero legale. A margine del concitato incontro, Di Stefano a reiterato la richiesta di chiarimenti per iscritto.

Comunque il Consiglio provinciale è stato riconvocato per domani; essendo in seconda convocazione, basterà la maggioranza relativa dei presenti per approvare la variazione di bilancio, quindi non sono previsti ulteriori "colpi di scena". Intanto però Di Stefano ha puntato i piedi: dietro la richiesta di chiarimenti, infatti, vi sarebbe la delusione per la scarsa considerazione per le strade del territorio vastese.