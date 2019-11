La notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto il mondo del lavoro abruzzese. E' un giorno di lutto per il sindacato e per i lavoratori.

È l'ex segretario provinciale della Fiom di Chieti Marco Di Rocco, 51 anni, l'uomo che nel primo pomeriggio si è tolto la vita lanciandosi sotto a un treno in corsa, alla stazione di Pescara Porta Nuova. Di Rocco aveva problemi di natura personale e in più occasioni si era allontanato da casa, destando preoccupazione nei famigliari; l'ultima volta solo poche settimane fa. Molto conosciuto in Abruzzo per la sua attività sindacale, andata avanti fino a un paio di anni fa, era stato il responsabile della Fiom per i rapporti con il gruppo Fiat.

La linea ferroviaria adriatica è stata bloccata per oltre un'ora in entrambe le direzioni in seguito all'investimento. Sul posto la Polfer e la polizia scientifica.

L'incidente intorno alle 14.10, ha coinvolto il Freccia Bianca 35822 Taranto-Milano con 220 persone a bordo, in transito sul binario '2'. Intorno alle 16 sono stati riaperti tutti i binari, dopo l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

ANSA