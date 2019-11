Ryanair conferma i collegamenti da e per l'aeroporto d'Abruzzo, dopo lo stop all'aumento della tassa di imbarco. Lo fa sapere il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, al termine dell'incontro a Roma con il ministro Delrio, l'ad della compagnia irlandese, Michael O'Leary, il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini e dal governatore della Sardegna, Francesco Pigliaru.

"Il lavoro fatto in cento giorni - dice D'Alfonso - ha portato risultati, non solo per l'Abruzzo ma anche per le altre regioni".

La conferma della base di Pescara giunge all'indomani dell'approvazione del decreto legge sugli Enti locali, dal quale è stato eliminato l'aumento della tassa d'imbarco.

La compagnia irlandese low-cost mantiene, dunque, i collegamenti tra Pescara, Barcellona, Londra, Charleroi, Dusseldorf, Parigi, Bergamo, Francoforte.

"Ryanair - afferma D'Alfonso - ha riconosciuto il nostro lavoro: la connettività aerea è confermata. Una parte della copertura finanziaria arriverà dalla Regione, e domani in Giunta promuoveremo un bando per la collocazione turistica dell'Abruzzo. Puntiamo a superare le 700mila presenze annuali e, in futuro, anche il milione. Da ora la partita prosegue in Europa, per costruire e superare tutti gli ostacoli".

Nel 2015 l'aeroporto di Pescara ha superato quota 600mila viaggiatori.

(Fonte: ANSA)