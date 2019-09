"Lunedì 29 agosto si è tenuto allo spazio autogestito CaseMatte (L’Aquila) il terzo coordinamento regionale dell’Unione degli Studenti – Abruzzo". Lo spiegano dai collettivi studenteschi di Pescara, Lanciano, L'Aquila, Sulmona e Chieti, sottolineando: "Impossibile non trattare la tematica dell’emergenza del terremoto, facendo un punto della situazione sulle raccolte di farmaci e generi alimentari nate spontaneamente nei vari comuni abruzzesi, proficue oltre le aspettative ma soggette a complicazioni e confusione nel rapporto con le istituzioni per la loro stessa natura improvvisata e spontanea".

A seguire, "la discussione si è poi spostata sul più generale argomento dell’edilizia scolastica: data la condizione spesso pessima degli edifici che ospitano la maggior parte degli istituti superiori della regione, gli studenti si sentono in dovere di richiedere controlli a tappeto per verificare che gli edifici scolastici rispettino le norme antisismiche e che siano effettivamente in condizioni di agibilità dopo il terremoto di Amatrice, secondo quanto richiesto anche dal presidente della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso. Per questo motivo, affiancandosi agli sforzi delle istituzioni per garantire la massima celerità e trasparenza dei controlli nelle scuole, si è deciso di attivarsi, sia a livello studentesco che coinvolgendo chiunque viva quotidianamente all’interno delle scuole (professori, genitori, personale ATA), facendo circolare fra gli interessati un modello di lettera da inviare all’attenzione delle istituzioni e delle dirigenze delle scuole, in cui si richiede che i controlli siano effettuati prima dell’inizio dell’anno scolastico, che gli esiti vengano pubblicati in maniera trasparente sui siti preposti e che, in caso i controlli stessi evidenzino una situazione di inagibilità o che le scuole non siano adeguate alle norme antisismiche, i lavori di messa in sicurezza degli edifici vengano realizzati al più presto, garantendo alle scuole stesse sedi provvisorie per poter iniziare l’anno scolastico in totale serenità e sicurezza".

"Vediamo con positività - dichiarano i coordinatori territoriali di Pescara, L’Aquila, Chieti, Lanciano e Sulmona - l’iniziativa presa dal presidente D’Alfonso, ma vogliamo assicurarci che i controlli prospettati ci siano e siano adatti alla serietà della situazione in cui ci troviamo. Conosciamo la condizione pregressa degli istituti scolastici sul territorio e ci preoccupiamo perciò di quelli che potrebbero essere gli esiti dei controlli post terremoto, e soprattutto di quale pericolo possano rappresentare gli edifici stessi per la salute e la vita degli studenti, dei docenti e di tutto il personale alla vigilia dell’inizio dell’anno scolastico".

Intanto gli uffici regionali ricordano l'ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione Civile 344 del 9 maggio 2016 con l'elenco dei comuni che possono beneficiare di contributi per la prevenzione del rischio sismico. Per l'Abruzzo sono 276 su 305. PROVINCIA DELL'AQUILA: Acciano, Aielli, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Avezzano, Balsorano, Barete, Barisciano, Barrea, Bisegna, Bugnara, Cagnano Amiterno, Calascio, Campo di Giove, Campotosto, Canistro, Cansano, Capestrano, Capistrello, Capitignano, Caporciano, Cappadocia, Carapelle Calvisio, Carsoli, Castel del Monte, Castel di leri, Castel di Sangro, Castellafiume, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Alfedena, Civitella Roveto, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Collepietro, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Gioia dei Marsi, Goriano Sicoli, Introdacqua, L'Aquila, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Lucoli, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, Molina Aterno, Montereale, Morino, Navelli, Ocre, Ofena, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pacentro, Pereto, Pescasseroli, Pescina, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Roccacasale, Rocca di Botte, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Rocca Pia, Roccaraso, San Benedetto dei Marsi, San Benedetto in Perillis, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sante Marie, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, San Vincenzo Valle Roveto, Scanno, Scontrone, Scoppito, Scurcola Marsicana, Secinaro, Sulmona, Tagliacozzo, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Trasacco, Villalago, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa Sant'Angelo, Villavallelonga, Villetta Barrea, Vittorito. PROVINCIA DI TERAMO: Alba Adriatica, Ancarano, Arsita, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagna, Castellalto, Castelli, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Giulianova, Isola del Gran Sasso d'ltalia, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pietracamela, Pineto, Rocca Santa Maria, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alia Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Torricella Sicura, Tortoreto, Tossicia, Valle Castellana, Martinsicuro. PROVINCIA DI PESCARA: Abbateggio, Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi sul Tirino, Cappelle sul Tavo, CaramanicoTerme, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara, Pescosansonesco, Pianella, Picciano, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Rosciano, Salle, Sant'Eufemia a Maiella, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli, Villa Celiera. PROVINCIA DI CHIETI: Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Borrello, Bucchianico, Montebello sul Sangro, Canosa Sannita, Carunchio, Casacanditella, Casalincontrada, Casoli, Castel Frentano, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Chieti, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Colledimezzo, Crecchio, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Filetto, Fraine, Francavilla al Mare, Gamberale, Gessopalena, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Lama dei Peligni, Lanciano, Lettopalena, Miglianico, Montazzoli, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Orsogna, Palena, Palombaro, Pennadomo, Pennapiedimonte, Perano, Pizzoferrato, Poggiofiorito, Pretoro, Quadri, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Roccascalegna, Roccaspinalveti, Roio del Sangro, Rosello, San Giovanni Lipioni, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, Sant'Eusanio del Sangro, Schiavi di Abruzzo, Taranta Peligna, Tollo, Tornareccio, Torrebruna, Torrevecchia Teatina, Torricella Peligna, Tufillo, Vacri, Villamagna, Villa Santa Maria, Pietraferrazzana, Fallo.