"Dobbiamo considerare, dopo questa prima fase emergenziale, che qui abbiamo delle conseguenze importanti sul turismo". Chiaro, nel sottolineare i riflessi negativi del sisma sul turismo, il vice presidente della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, dopo la riunione operativa di Montereale, uno dei comuni abruzzesi colpiti dal terremoto che il 24 Agosto ha interessato il Centro Italia, con il capo dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio e il commissario straordinario del Governo per la ricostruzione Vasco Errani.

"Vorrei che ricordassimo quello che è successo il giorno dopo il terremoto con numerose disdette. In montagna, come nelle località anche della costa si è registrato questo che è un problema molto serio in una stagione complessa a livello turistico ma che, dopo una prima fase di maltempo, stava registrando una fase di crescita per il turismo marino e montano. Ora dobbiamo capire cosa fare".

Errani: "Ricostruiremo presto e con trasparenza" - "Ricostruiremo. Seguiremo tutte le fasi per realizzare una risposta piena ai bisogni di questa gente, ricostruendo meglio di prima e con trasparenza e rigore. La collaborazione delle quattro regioni, della Protezione Civile, degli amministratori locali è ottima". Così il commissario per la ricostruzione Vasco Errani giunto dopo le 16 in elicottero, con il Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio, a Montereale per visitare la zona dell'Aquilano interessata dal sisma che il 24 Agosto ha colpito il centro Italia.

"È stato fatto in questi giorni difficilissimi un ottimo lavoro e credo e sono convinto che la collaborazione continuerà perché c'è una convinzione reale che questo sia il modo giusto per ricostruire al meglio. Abbiamo detto con chiarezza che bisogna evitare che le tendopoli siano ancora presenti quando il cambio di stagione produrrebbe dei grandi problemi". (ANSA).