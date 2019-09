"La Croce Rossa premia i finanzieri donatori di sangue del Comando Regionale Abruzzo. Nella stessa occasione la guardia di finanza dona capi d’abbigliamento sequestrati da devolvere in beneficenza, prioritariamente a favore degli abitanti delle zone terremotate".

Lo annuncia il Comando regionale delle Fiamme gialle, spiegando: "Domani 6 settembre, con inizio alle ore 11.00, presso la palestra 'Luogotenente Demetrio Mariani' del Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza di L’Aquila, si terrà la cerimonia di consegna di attestati e medaglie della Croce Rossa Italiana alla presenza, tra gli altri, del Comandante Regionale Abruzzo, Gen. B. Flavio Aniello, e del Dott. Gabriele Perfetti, Presidente del Comitato Regionale Abruzzo della Croce Rossa. I destinatari dei prestigiosi riconoscimenti sono finanzieri del Comando Regionale Abruzzo i quali, volontariamente, con maggiore frequenza, hanno inteso donare il proprio sangue".

"Da sottolineare - aggiungono dal Comando regionale - che l’iniziativa rientra nelle linee programmatiche di apposito Protocollo d’Intesa, stipulato all’indomani del sisma dell’aprile 2009, che segna ormai una profonda, consolidata e proficua collaborazione tra le due Istituzioni finalizzata non solo alla donazione di sangue, ma anche alla promozione e allo sviluppo di attività congiunte in materia di esercitazione di protezione civile, stage addestrativi, campagne di sensibilizzazione ai fini della sicurezza e della tutela sociale e di ogni altra attività di possibile e comune interesse. Durante la cerimonia, saranno donati in beneficenza circa 10.000 capi d’abbigliamento già oggetto di sequestro a cura della Compagnia della Guardia di Finanza di Avezzano. Trattasi di vestiario nuovo ed ancora confezionato negli imballi originali, recante marchi delle più note griffe nazionali ed estere, del tutto originali, oggetto di indagine in ragione della loro dubbia provenienza. Gli accertamenti eseguiti, primariamente eseguiti con l’ausilio dei cartellini rinvenuti, hanno infatti consentito di attestare inequivocabilmente che trattasi di beni provenienti dalla perpetrazione di precedenti furti. Il Tribunale di Avezzano ha incaricato il Reparto operante di restituire gli articoli rinvenuti agli aventi diritto; questi, però, hanno espressamente manifestato la volontà di non procedere al loro ritiro, acconsentendo, per contro, ad un lodevole atto di beneficienza".

"Considerato il concomitante incalzare dei più recenti avvenimenti nazionali che hanno visto i cittadini delle vicine terre reatine e marchigiane coinvolti nel devastante sisma del 24 agosto, - spiegano dal Comando - è stato comunemente deciso di destinare i beni in questione per soddisfare, con priorità, le loro necessità. Ciò anche in considerazione del fatto che, già da alcuni giorni, alcuni di essi sono calorosamente accolti ed ospitati nella città di L’Aquila, con il determinante apporto della Croce Rossa abruzzese. L’atto contribuirà così a rafforzare il legame ideale tra le comunità appenniniche attraverso un piccolo ma significativo gesto di solidale e partecipata vicinanza. Da sottolineare che sia la Guardia di Finanza che la Croce Rossa Abruzzese sono stati tra i primi soccorritori ad intervenire sui luoghi oggetto del disastroso terremoto, già dopo poche ore dall’evento, rispettivamente: per la ricerca e soccorso delle persone sommerse da macerie e per i servizi di ordine e sicurezza pubblica contro fenomeni di sciacallaggio; per la predisposizione dei campi di accoglienza necessari al supporto logistico, alla distribuzione dei generi di conforto ed all’assistenza psico-sociale. Prima della cerimonia, si procederà alla consueta donazione di sangue sull’autoemoteca della Croce Rossa Italiana, alla quale potranno avvicinarsi anche cittadini aquilani comunque interessati".