L'Abruzzo è la prima regione del Sud per la raccolta differenziata di carta e cartone: è quanto rivelato dai dati diffusi dal Comieco, il Consorzio Nazionale per Recupero e Riciclo Imballaggi a base cellulosica, in occasione del 21° rapporto annuale.

Soddisfatto il sottosegretario regionale con delega all'Ambiente, Mario Mazzocca: "Si tratta di un importante risultato ottenuto grazie alle buone pratiche poste in essere dai cittadini e dalle imprese, mentre la Regione continua a perseguire politiche ambientali atte a proteggere la natura e ridurre le quantità di rifiuti prodotti attraverso il recupero/riciclo degli stessi, nella direzione indicata dal nuovo Piano Gestione Rifiuti".

Nel 2015, rivela il rapporto Comieco, ogni cittadino ha raccolto ben 52,3 kg di materiale cellulosico, consentendo il superamento sia della media nazionale (51,5 kg) sia dell'area Sud (31,5 kg). L'Abruzzo ha intercettato 69.799 tonnellate di imballaggi cellulosici (nel 2014 erano 67.989), registrando un +2,7% rispetto all'anno precedente. Le quattro Province hanno registrato un incremento: guidano la classifica per i volumi raccolti, Chieti (22.505 tonnellate e un pro capite di 56,8 kg/abitante) e Pescara (18.799m 58,9); seguono Teramo (15.120, 48,8) e L'Aquila (13.373, 43,3).