Dal primo aprile del prossimo anno dall'Aeroporto d'Abruzzo Ryanair inaugurerà due nuove rotte internazionali per Copenaghen e Cracovia. Lo ha annunciato in conferenza stampa il direttore commerciale del vettore irlandese David O'Brien, che ha anche spiegato l'incremento dei voli per Francoforte dall'aeroporto abruzzese, il tutto come conseguenza dello scongelamento delle relazioni tra Ryanair e governo italiano dopo la vertenza della scorsa estate. Ryanair ha spiegato che da Pescara per l'estate 2017 saranno messi in vendita centomila posti a soli 19,99 euro prenotabili fino a lunedì 26 settembre.

"Ci siamo accorti che la costa adriatica non aveva un buon collegamento con la Scandinavia e l'Est Europa - ha detto O' Brien - e questo per noi è un nuovo inizio di cooperazione e dobbiamo ringraziare il presidente della Regione, Luciano D'Alfonso per l'energia che ha dimostrato per risolvere le nostre questioni".