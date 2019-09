Domenica 25 settembre si terrà a L'Aquila l’A Lot Festival, precedentemente previsto per la fine di agosto e poi rinviato a causa del terremoto di Amatrice, al parco del Castello, nella zona antistante l’auditorium di Renzo Piano. L’evento è ad ingresso gratuito e l’headliner del festival è Bugo, artista eclettico e noto cantautore italiano. Reduce da un tour che lo ha portato a calcare i palchi di tutta Italia, passando anche attraverso il concertone del primo Maggio a Roma e oltrepassando il confine fino allo Sziget Festival di Budapest, Bugo approda a L’Aquila per presentare il suo nuovo album “Nessuna scala da salire”.

Nella stessa serata, in apertura, salirà sul palco La Differenza, band abruzzese che nell'arco degli anni si è fatta strada nel panorama nazionale e che sta per presentare il suo nuovo album ricco di interessanti collaborazioni artistiche. In chiusura invece sarà il turno di DirtyRed, nota Dj aquilana che agiterà i suoi lunghi capelli rossi a ritmo di Rock.

L’A Lot Entertainment, organizzatrice del festival, predisporrà all’interno dell’evento punti di raccolta\vendita gadgets e magliette per recuperare fondi da destinare alle zone colpite dal terremoto di Amatrice. All’interno dell’evento saranno anche previste un’area drink, un’area food ed un area relax.

Per informazioni www.alotentertainment.it