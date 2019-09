L’aeroporto di Pescara ha salutato con un arco d’acqua dei vigili del fuoco l’arrivo del primo volo da Torino, inaugurando così la nuova rotta da Pescara verso il capoluogo piemontese.

"Il volo - si legge in un comunicato della compagnia aerea Blu Air - risponde alle esigenze di mobilità della comunità abruzzese e del traffico business, oltre ad offrire a piemontesi ed abruzzesi l’opportunità di scoprire le bellezze turistiche ed enogastronomiche di entrambe le regioni.

I biglietti per la città della Mole Antonelliana sono in vendita con prezzi a partire da 19 euro e 99 centesimi a tratta (tasse incluse, i posti sono limitati). La tariffa include lo snack a bordo ed il bagaglio a mano di 10kg. Il check-in on-line o in aeroporto è gratuito.

“E’ con grande soddisfazione - commenta Nicola Mattoscio, presidente della Saga, la società gerente l'aeroporto d'Abruzzo - che annunciamo questa nuova iniziativa che da tempo veniva sollecitata da diversi operatori economici. Per la nuova opportunità la Saga è grata alla Blue Air per la sua attenzione verso lo scalo abruzzese”.

E’ possibile prenotare i biglietti attraverso tutti i canali di vendita Blue Air: sul sito internet www.blueairweb.com, tramite il call center al numero 06 48771355 e in tutte le agenzie di viaggio partner di Blue Air.