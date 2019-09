Con l'abbassamento delle temperature sono arrivate le prime nevicate in quota sui massicci abruzzesi. Sul Gran Sasso già da ieri venivano rilevate intense precipitazioni nevose, che avevano aggiunto già i 10 centimetri a Campo Imperatore. Qui accanto lo scatto pubblicato dalla pagina facebook del Rifugio Franchetti (comune di Pietracamela).

Neve anche nelle zone più alte della Majella, con il Rifugio Pomilio (foto in gallery) che questa mattina si presentava imbiancato. Mentre sulla costa le prossime ore saranno caratterizzate ancora da pioggia e vento dovrebbero continuare le precipitazioni nevose in quota. Sarà certamente presto per dare il via alla stagione sciistica ma gli operatori turistici della montagna si augurano che questa nevicata di ottobre sia di buon auspicio per la stagione invernale.



Nel video pubblicato dal Rifugio Pomilio la nevicata sulla cima del Monte Focalone.