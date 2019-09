"I Finanzieri della Tenenza della Guardia di Finanza di Ortona, al Comando del luogotenente Virgilio Cornacchio, nel corso di un’operazione per la verifica del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela del consumatore, hanno sottoposto a controllo un esercizio commerciale in Rocca San Giovanni, gestito da soggetti di origine del Bangladesh". Lo riferiscono gli uffici del Comando provinciale, spiegando come il controllo ha permesso di accertare che "sugli scaffali erano esposti articoli di vario genere (giocattoli, materiale elettrico, accessori di telefonia e per l’informatica) risultati privi delle necessarie informazioni in relazione all’etichettatura, sicurezza e qualità dei prodotti".

Nello specifico, i militari hanno sottoposto a sequestro circa 1500 articoli, tutti privi delle prescrizioni previste dagli articoli 6, 7 e 9 del Codice del Consumo che tutela la salute dei cittadini attraverso l’imposizione, sui prodotti in vendita ed all’interno delle confezioni, delle informazioni in lingua italiana per il corretto utilizzo degli stessi: "Tali articoli, in particolar modo i giocattoli, - spiegano dal Comando provinciale - una volta finiti nelle mani dei consumatori, molto spesso minori, avrebbero potuto causare danni alla salute degli stessi in quanto non aderenti agli standard di sicurezza previsti dalla vigente normativa".

Perciò, il titolare dell’esercizio commerciale è stato deferito alla competente autorità amministrativa per la violazione dell’art. 11 del citato codice del consumo: "Il risultato di servizio - concludono dal Comando provinciale - conferma l’elevato livello di attenzione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Chieti, diretto dal Colonnello Vittorio Mario Di Sciullo, nei confronti del contrasto alle violazioni in materia di sicurezza prodotti a tutela oltre che della salute pubblica anche delle imprese che rispettano le regole, condizione fondamentale per attrarre investimenti e rilanciare lo sviluppo e la crescita".