La Protezione Civile della Regione Abruzzo è già attiva nelle zone colpite dal sisma di questa notte. "A partire dal primo evento sismico di grado 5.4 registrata alle 19:11 con epicentro in provincia di Macerata [LEGGI], la Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Abruzzo (in stato di emergenza h 24) ed il Centro Operativo Regionale hanno contattato i sindaci dei Comuni abruzzesi delle zone limitrofe all'epicentro", spiega una nota della Sala Operativa coordinata dal sottosegretario Mario Mazzocca.

Nei Comuni vicini al confine con le Marche sono state attivate squadre di supporto per attività di monitoraggio ed eventuale assistenza ai cittadini. I Comandi regionali e Provinciali di Carabinieri e Vigili del Fuoco, ed i referenti dell’Enel, Ferrovie, gestori Dighe, contattati dalla sala Operativa hanno confermato assenza di situazioni emergenziali. La Sala Operativa in attività h24 ha continuato a monitorare la situazione per tutta la nottata.

Su richiesta del coordinamento della Regioni la Sala Operativa ha organizzato mezzi e materiale ed allertato le organizzazioni di volontariato presenti sul territorio regionale per la partenza della colonna mobile. Affidata alla regione Abruzzo la realizzazione di un modulo da campo per accogliere 250 persone e l'allestimento di tre cucine mobili e le relative attrezzature per la ricettività, per fornire pasti agli operatori e ai cittadini che, durante le ore diurne, tornano presso le loro abitazioni per recuperare i propri effetti personali.