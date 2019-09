Il Consiglio provinciale ha approvato il bilancio di previsione 2016, "un segnale importante" per il presidente Mario Pupillo che esprime soddisfazione e gratitudine: "Un grazie sentito ai consiglieri provinciali di maggioranza e di minoranza e ai sindaci di ogni appartenenza politica che hanno contribuito con il loro intervento alla chiusura del bilancio annuale di previsione 2016, lo ritengo un successo in questa fase delicata e compromessa da mille difficoltà che noi amministratori locali ci troviamo a vivere e che piuttosto ci contrappongono l’un l’altro, pressati tra problemi quotidiani e impegni che vorremmo onorare nonostante la penuria di strumenti a disposizione, primo fra tutti le risorse economiche. Questa la ragione per cui portare a casa l’approvazione del bilancio di previsione con cui si programmano le attività amministrative dell’ente non è un fatto scontato ed assume un valore di responsabilità politica e amministrativa importante".

Per lo stesso presidente, "la Provincia di Chieti vive i disagi del processo di trasformazione legato alla riforma Delrio a cui si aggiunge la precarietà della situazione finanziaria di ente in predissesto. A fronte di un taglio che quest’anno ammonta a circa 15 milioni di euro va da sé che quanto ottenuto è un’impresa titanica, cui devo dare merito anche ai nostri Uffici. Il Bilancio di previsione per le sole province, a partire dallo scorso anno, è su base annuale e non pluriennale come sarebbe normale per programmare investimenti a medio e lungo termine: siamo una anomalia del sistema della Pubblica Amministrazione che non ci aiuta a rispondere alle esigenze del territorio come vorremmo. Ma riuscire ad approvare il Bilancio 2016 in questa fase storica è molto di più: garantisce la sopravvivenza della provincia di Chieti per metterla nella condizione di poter concorrere efficacemente alla partita ambiziosa dell’Ente di Area Vasta che si aprirà a breve anche per l’Abruzzo".

"Facciamo i conti - conclude il presidente Pupillo - con la mannaia dei provvedimenti finanziari e bisogna condurre battaglie politiche a livello centrale e regionale, dove ci si scontra troppo spesso con promesse di risorse decantate sulla viabilità che non arrivano mai nelle casse degli enti. Gli sforzi fatti finora dall’Amministrazione non si percepiscono probabilmente, ma quando l’ordinario diventa emergenza il sistema va in tilt e bisogna per forza fare squadra, altrimenti non si va lontano con le sole polemiche e contrapposizioni. Conto sui sindaci della provincia di Chieti per migliorare il presente e guardare con più fiducia al futuro nel difficile cammino verso la trasformazione in area vasta".