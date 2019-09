Questa mattina, alla presenza del comandante regionale Abruzzo della guardia di finanza, il generale Flavio Aniello, ha avuto luogo presso la sede del Comando provinciale la cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante provinciale tra il colonnello t. Issmi Vittorio Mario Di Sciullo – cedente – e il colonnello Serafino Fiore – subentrante.

"Il colonnello Di Sciullo, - spiegano dal Comando provinciale - dopo oltre due anni, cede il comando al colonnello Fiore, proveniente dall’Ispettorato degli istituti di istruzione in Roma. Il nuovo comandante provinciale, nativo di Roma, 55 anni, ha frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza nel quadriennio 1981 - 1985. Nei suoi 35 anni di servizio ha ricoperto svariati incarichi, sia di comando che di staff, presso reparti territoriali, Nuclei di polizia tributaria, Nuclei a carattere specialistico e Istituti di formazione. Particolarmente rilevante è la sua esperienza in materia di lotta alla criminalità organizzata e in tema di cooperazione internazionale, avendo lavorato in ambienti interforze quali la Direzione Investigativa Antimafia e la Direzione Centrale della Polizia Criminale. Ha trascorso un periodo significativo all’estero quale ufficiale di collegamento Interpol prima e, successivamente, quale Esperto della Guardia di Finanza presso l’Ambasciata d’Italia a Belgrado (Serbia) con competenza su tutti i Paesi della regione balcanica. Laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria, il Colonnello Serafino Fiore, nel corso della sua carriera, ha ricevuto numerosissime ricompense di ordine morale per i risultati di servizio conseguiti. È stato insignito dal Presidente della Repubblica dell’onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana e di Cavaliere dell’Ordine della Stella (quest’ultima su proposta del Ministro per gli Affari Esteri per la sua meritoria attività svolta fuori dai confini nazionali). Si fregia, altresì, della medaglia mauriziana alla carriera, della medaglia d’oro di lungo comando e della croce d’oro per l’anzianità di servizio".