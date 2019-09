Sono attualmente 3mila 382 gli sfollati in Abruzzo a causa delle numerose scosse sismiche che, dal 24 ottobre scorso, hanno avuto epicentri tra le Marche e l'Umbria.

A comunicare il numero esatto delle persone fuori casa perché le loro abitazioni sono lesionate o in via precauzionale è il presidente della Regione, Luciano D'Alfonso: "Sono "3382 persone oggetto di assistenza, accoglienza, mobilitazione sul territorio regionale. Ho dettagliato al Consiglio dei Ministri il quadro ricostruito dei danni, così come mi sono pervenute le segnalazioni da carabinieri, vigili del fuoco, genio civile e protezione civile. In settimana il censimento completo".

L'assessore regionale alla Protezione civile, Mario Mazzocca, ha aggiunto che "tutti i danni ulteriormente riportati dal patrimonio privato, pubblico e religioso nei comuni interessati dal sisma del 30 di ottobre troveranno copertura finanziaria".

Intanto, solidarietà anche dall'Australia: "La città di Perth, gemellata con Vasto, nuovamente vicina all'Italia ferita dal terremoto", scrive sul suo profilo Facebook il sindaco di Vasto, Francesco Menna.