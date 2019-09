Questa notte, intorno alle 4, "i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri di Ortona, a conclusione di mirata attività info-investigativa, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Silvio Del Ciotto, 22enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine".

Lo rende noto il Comando provinciale, spiegando: "Lo stesso è stato sorpreso dai militari operanti in località Lido Ricco, subito dopo aver ceduto una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso di grammi 0,3, a un giovane della zona, il quale, a sua volta, verrà segnalato alla Prefettura di Chieti per uso personale non terapeutico di stupefacenti e per le conseguenti procedure riabilitative. Sulla persona dell’arrestato i militari dell'Arma hanno rinvenuto ulteriori 5 dosi della medesima sostanza stupefacente, per un peso complessivo di 2 grammi circa, già pronta per la cessione a terzi. Il gip del tribunale teatino, nell’udienza di convalida tenutasi nella mattinata odierna, ha convalidato l'arresto e condannato il giovane alla pena (sospesa) di 8 mesi di reclusione".