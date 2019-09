Dopo l’esperienza estiva di Roccascalegna, rovinata solo in parte dal maltempo, sabato 12 novembre, a Crecchio arriva Arrostiland - novell e rostell, mega arrostanna abbruzzese, rigorosamente con due b, organizzata da Abbruzzo di Morris.

Dopo il sondaggio online, Crecchio è stata eletta a location ideale per la versione autunnale della festa più abruzzese che c’è, fatta di arrosticini e vino novello.

Si partecipa a “greggi di 10” e anche se il tempo per le iscrizioni è terminato ieri, 5 novembre, Crecchio ospiterà proprio tutti. Chi è iscritto avrà la possibilità di accedere al borgo di Crecchio e preparare la propria arrostanna nel castello o lungo i vicoli del borgo. Ogni gregge avrà a disposizione uno spazio, un tavolo per appoggiare la propria roba, una panca e un omaggio. Ogni gruppo potrà portare tutto il necessario oppure potrà acquistare quello che serve in una zona del paese dove gli sponsor venderanno tutto ciò che serve. Ma Crecchio è pronta ad ospitare anche chi nel paese il 12 novembre per divertirsi, mangiare e bere senza un gregge.

Spazio anche a particolari contest con in palio ricchi premi per ogni gruppo, per cui largo alla fantasia, ai travestimenti e pronti a mangiare quanti più arrosticini possibili. Non mancherà la musica che vedrà come protagonisti gli EffEmme.

Nel castello sarà inoltre allestito un punto vendita con diverse cantine abruzzesi e con l’acquisto di ogni bottiglia, sarà possibile aiutare le popolazioni terremotate di Lazio, Marche e Umbria. Il Comune di Crecchio ha messo, inoltre, a disposizione un servizio navetta, un’area per i camper e una zona per le tende.