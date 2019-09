Maschere, accessori da indossare e giochi potenzialmente pericolosi per la salute dei bambini. Con questa motivazione, i carabinieri del Nas, nucleo anti sofisticazioni di Pescara, hanno sequestrato oltre mille prodotti di Halloween su tutto il territorio abruzzese, elevanto multe per complessivi 10mila euro.

I controlli dei militari specializzati nella tutela dei consumatori sono scattati nei giorni antecedenti la festa del 31 ottobre.

Nel mirino degli uomini del capitano Domenico Candelli sono entrati soprattutto i negozi etnici, alcuni dei quali di dimensioni medio-grandi, di tutto l'Abruzzo.

L'indagine è scattata su iniziativa del Comando carabinieri per la tutela della salute per verificare la presenza di oggetti potenzialmente pericolosi per i consumatori e, in particolare, per i bambini.

Nei blitz eseguiti nei giorni scorsi, i Nas hanno scoperto oltre mille oggetti irregolari, tra cui maschere, lampade a forma di zucca, cerchietti per capelli e altri accessori, fabbricati in Cina e sprovvisti di tutte quelle informazioni per i consumatori, in lingua italiana, che obbligatoriamente devono essere riportate in base a quanto previsto dal Codice del consumo.