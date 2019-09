Anas ricorda che dal 15 novembre al 15 aprile è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sui tratti delle strade statali abruzzesi maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o alla formazione di ghiaccio durante la stagione invernale.

L'obbligo sarà segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale ed ha validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di condizioni meteorologiche caratterizzate da precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. L’ordinanza è stata emanata in attuazione delle norme che hanno modificato alcune disposizioni del Codice della Strada (Art. 1 della Legge 29 luglio 2010, n° 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”).



Nel dettaglio, i tratti interessati sono: Raccordo Autostradale 12 “Chieti-Pescara”: intera estensione dal km 0,000 (Chieti) al km 14,700 (Pescara); strada statale 5 “Via Tiburtina Valeria”: dal km 65,000 (località Oricola) al km 70,000 (località Carsoli), in provincia dell’Aquila, e dal km 98,200 (località Tagliacozzo, in provincia dell’Aquila) al km 216,600 (località Brecciarola, nel comune di Chieti); strada statale 5quater “Via Tiburtina Valeria”: dal km 0,000 (località Carsoli) al km 26,020 (località Tagliacozzo), in provincia dell’Aquila; strada statale 16 “Adriatica”: dal km 391,800 (località Martinsicuro, provincia di Teramo) al km 439,500 (località Montesilvano, provincia di Pescara) e dal km 459,430 (località Ponte Foro) al km 524,600 (località S. Salvo Marina), in provincia di Chieti; strada statale 16dirC “del Porto di Pescara”: intera estensione dal km 0,000 (innesto Raccordo Autostradale 12 “Chieti-Pescara”) al km 3,300 (Porto di Pescara); strada statale 17 “dell'Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico”: dal km 12,250 (località Sella di Corno) al km 68,592 (località Navelli) e dal km 88,287 (bivio per Corfinio) al km 151,035 (località Castel di Sangro), in provincia dell’Aquila; strada statale 80 “del Gran Sasso d'Italia”: dal km 4,480 (bivio per Coppito, in provincia dell’Aquila) al km 98,950 (comune di Giulianova, in provincia di Teramo); strada statale 80 Racc. “di Teramo”: intera estensione dal km 0,000 (Teramo) al km 17,341 (località Mosciano Sant’Angelo) in provincia di Teramo; strada statale 80Var “Variante di Teramo”: intera estensione, dal km 0 al km 5,526, a Teramo; strada statale 81 “Piceno Aprutina”: dal km 11,498 (località Villa Lempa, in provincia di Teramo) al km 185,900 (località Casoli, in provincia di Chieti); strada statale 83 “Marsicana”: dal km 75,815 (località Alfedena) al km 81,000 (località Ponte Zittola), in provincia dell’Aquila; strada statale 84 “Frentana”: dal km 50,320 (località Casoli) al km 57,000 (località Selva di Altino), in provincia di Chieti; strada statale 150 “della Valle del Vomano”: intera estensione dal km 0,000 (località Roseto degli Abruzzi) al km 37,470 (località Montorio al Vomano), in provincia di Teramo;

- strada statale 153 “della Valle del Tirino”: intera estensione dal km 0,000 (località Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara) al km 23,800 (località Navelli, in provincia dell’Aquila); strada statale 158 “della Valle del Volturno”: dal km 0,000 (località Alfedena) al km 7,228 (località Valico S. Francesco) in provincia dell’Aquila; strada statale 260 “Picente”: dal km 0,000 (località Cermone, provincia dell’Aquila) al km 29,462 (località Roccapassa, al confine tra Abruzzo e Lazio, in provincia di Rieti); strada statale 650 “di Fondo Valle Trigno”: dal km 43,350 (località Madonna del Canneto, al confine tra Abruzzo e Molise) al km 78,400 (località San Salvo Marina, in provincia di Chieti); strada statale 652 “di Fondo Valle Sangro”: dal km 12,250 (località Castel di Sangro, in provincia dell’Aquila) al km 82,900 (località Fossacesia, in provincia di Chieti);

- strada statale 684 “Tangenziale Sud dell'Aquila”: intera estensione dal km 0,000 al km 4,940, all’Aquila; strada statale 690 “Avezzano-Sora”: dal km 0,000 (località Avezzano) al km 39,350 (località Balsorano) in provincia dell’Aquila; strada statale 696 “del Parco Regionale Sirente Velino”: dal km 0,000 (località Tornimparte) al km 51,000 (località Celano), in provincia dell’Aquila; strada statale 696 dir “Vestina”: dal km 2,735 (località Celano) al km 6,700 (località Paterno) in provincia dell’Aquila; strada statale 696 dir A “Vestina”: intera estensione dal km 0,000 al km 0,460 (località Celano), in provincia dell’Aquila; strada statale 714 “Tangenziale di Pescara”: intera estensione dal km 0,000 (località Montesilvano, in provincia di Pescara) al km 24,177 (località Francavilla, in provincia di Chieti); strada statale 714dir: intera estensione dal km 0,000 al km 1,300 (località Montesilvano, in provincia di Pescara); strada statale 714dirA: intera estensione dal km 0,000 al km 0,370 (Pescara); strada statale 714dirB: intera estensione dal km 0,000 (località Foro Morto) al km 1,300 (innesto autostrada A14), in provincia di Chieti; NSA 253 (ex strada statale 17 - Variante di Rocca Pia), nei due tratti di competenza Anas: dal km 0,000 al km 2,100 (località Rocca Pia) e dal km 0,000 (località Rocca Pia) al km 3,850 (Galleria 5 miglia), in provincia dell’Aquila; NSA 296 (ex strada statale 80 Racc): dal km 3,090 al km 5,090, località S. Nicolò a Tordino, in provincia di Teramo.

Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie al'applicazione VAI Anas Plus, disponibile gratuitamente in App store e in Play store. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il nuovo numero verde gratuito 800 841 148.