È stato istituito dalla Giunta Regionale dell'Abruzzo l'ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016. II provvedimento è inserito nel decreto legge 189 del 17 ottobre 2016. "Il decreto - spiega Luciano D'Alfonso - stabilisce che i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, in stretto raccordo con il Commissario straordinario che può delegare loro le funzioni a lui attribuite".

"Con lo stesso provvedimento legislativo - sottolinea il sottosegretario alla Presidenza con delega alla Protezione Civile Mario Mazzocca - viene costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti ed assicurare l'applicazione uniforme ed unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare l'avanzamento del processo di ricostruzione. Uno strumento operativo fondamentale per agire compiutamente sulle questioni oltre che in grado di rispondere concretamente e speditamente alle esigenze provenienti dal territorio e dalle sue comunità".

Nel decreto si fa riferimento all'istituzione dell'ufficio comune, denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016" che viene costituito sulla base di una apposita convenzione, il cui schema è stato approvato dalla Giunta regionale. Nel provvedimento si stabilisce di dare mandato al Servizio Risorse Umane della Regione affinchè proceda all'indizione di specifico interpello ai fini del conferimento dell'incarico di direzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, nonché alla sua dislocazione sul territorio e alla individuazione della dotazione di personale dello stesso ufficio.