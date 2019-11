Sabato 26 e domenica 27 novembre, il movimento Noi con Salvini Abruzzo girerà la nostra regione in camper per parlare ai cittadini delle ragioni del No in vista del referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre.

“L’obiettivo è quello di informare i cittadini circa le ragioni del No - spiega il senatore Paolo Arrigoni, responsabile NCS Abruzzo - ad una modifica della Costituzione che comprime gli spazi di democrazia senza rendere il sistema istituzionale né più efficiente né meno costoso. Per questo il movimento ha programmato il Tour #IOVOTONO ... ON THE ROAD con un camper e auto al seguito, che farà diverse tappe nelle piazze di tutte le province abruzzesi" .

“Vogliamo consentire ai cittadini di approfondire i contenuti di questa pessima riforma, - sottolinea Arrigoni - di discuterne realmente nel merito, come Renzi ipocritamente invoca ma guardandosene bene dal farlo. Egli infatti si limita solo ad una lettura superficiale dell'ingannevole quesito referendario. Bisogna fermare la demagogia del Premier che invece per ‘vendere’ questa riforma fa leva sull'unico argomento che ancora fa presa sui cittadini disaffezionati dalla politica, cioè la riduzione della spesa pubblica, ma sbandierando sui risparmi numeri falsi e senza alcun fondamento”.

Sabato 26 novembre il tour si dividerà tra la provincia di Chieti e Pescara. Alle ore 8.45 la carovana sarà a Vasto, alle 9.35 sarà la volta di san Salvo, ore 10.45 Lanciano, ore 11.45 Ortona e ore 13 a Chieti. Nel pomeriggio si parte alle ore 14.30 a Spoltore, ore 15.30 a Città Sant’Angelo, ore 16.15 Montesilvano e 17.15 a Pescara. Domenica 27 novembre, il tour on the road si dirigerà tra la provincia di Teramo e quella dell’Aquila. Alle 9 i camper saranno a Martinsicuro, alle 9.45 ad Alba Adriatica, alle 10.30 a Giulianova, alle 11.15 a Roseto e alle 12.40 a Teramo. Alle 15.30 ci si sposterà a L’Aquila, alle 17 ad Avezzano, alle 18 a Celano e alle 19.15 il tour per dire No alla riforma costituzionale si concluderà a Sulmona.