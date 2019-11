Ancora un arresto per traffico di droga lungo l'autostrada A14. Ieri notte sono finiti in manette due albaesi, un 25enne e un 26enne, entrambi senza dissa dimora che trasportavano oltre due chili di marijuana. I due viaggiavano in direzione nord a bordo di una Volkswagen Passat con targa prova quando sono stati intercettati da una pattuglia della sottosezione autostradale della polizia di Pescara Nord. Gli agenti, insospettiti dalla vettura, hanno provato ad intercettare il mezzo che però ha accelerato tentando la fuga.

Ne è scaturito un inseguimento, con la Passat che ha tentato a più riprese di speronare il veicolo della polizia, che si è concluso poco dopo il casello di Mosciano, quando la Polstrada è riuscita a tagliare la strada al veicolo e a bloccare i malviventi. I due, dopo essere stati arrestati, nel processo per direttissima sono stati condannati a due anni e due mesi di reclusione e rimessi in libertà.