Questa mattina il vescovo metropolita di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte ha portato il suo saluto e la sua benedizione ai carabinieri del Comando Provinciale di Chieti. Il vescovo, ricevuto dal comandante provinciale, il colonnello Luciano Calabrò, ha incontrato, nella storica sede Chiaffredo Bergia di Via Arniense, una folta rappresentanza di ufficiali e carabinieri in servizio e in congedo, ringraziandoli per l'opera svolta quotidianamente al servizio della gente e formulando sinceri auguri per le prossime festività natalizie alle loro famiglie.

"Nel breve incontro - spiegano dal Comando provinciale - Sua Eminenza Bruno Forte ha pronunciato parole di apprezzamento per l’operato dei carabinieri soprattutto nella loro funzione sociale nei centri abitati più piccoli e distanti dagli insediamenti più popolosi. Nella circostanza ha parlato con trasporto del significato del Giubileo della Misericordia voluto fortemente da Papa Francesco, spiegando l’intima essenza della misericordia e illustrando i riferimenti anche tra questa e il vero senso etico dell’azione quotidiana dei carabinieri tra la gente".

Il comandante provinciale, dopo aver guidato il vescovo in una breve visita tra gli uffici della caserma, ha ricambiato gli auguri ringraziando Sua Eccellenza per la quotidiana vicinanza all’Arma e, nell’occasione, lo ha omaggiato dei simboli dell’Arma e, unitamente al presidente della locale sezione dell’Associazione nazionale carabinieri, di una bustina (tradizionale copricapo indossato dai carabinieri in congedo) e della tessera dell’associazione.